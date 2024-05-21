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В Кривом Роге на территории детского сада была найдена граната

Сегодня 10:53
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В Кривом Роге на территории детского сада была найдена граната.

Новости Днепра про В Кривом Роге на территории детского сада была найдена граната

Гранату на территории детского сада обнаружили 18 мая. Как сообщает Полиция охраны Кривого Рога, сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило правоохранителям вечером.

Приехав на указанное заявителем место, полицейские осмотрели территорию и действительно нашли гранату. Взрывной предмет был со вставленной чекой.

Нарядом реагирования сразу было ограждено лентой место происшествия. В детсад вызвали следователей и работников взрывотехнической службы. Опасный предмет изъяли.

Позже оказалось, что это была тренировочная граната.

Новости Днепра про В Кривом Роге на территории детского сада была найдена граната

Новости Днепра про В Кривом Роге на территории детского сада была найдена граната

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