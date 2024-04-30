Днепропетровщина – лидер по количеству уголовных дел, открытых против «ухилянтов»

За более чем два года с момента объявления общей мобилизации возбуждено 11,3 тысячи уголовных дел об уклонении от воинского долга. Только на Днепропетровщине их 635. Об этом сообщает издание NV, получившее статистику от Офиса Генпрокурора.
Днепр и область лидируют по количеству открытых дел против уклоняющихся от призыва на военную службу. Только за три месяца 2024 таких в регионе было 165 граждан.
В течение 2023 года наиболее распространенным нарушением стало уклонение от призыва на военную службу – статья 336 Уголовного кодекса. В связи с этим фактом было начато 6 745 уголовных производств. Отказом от призыва чаще всего нарушали закон в Закарпатской (660 дел), Николаевской (637 дел) и Днепропетровской (635 дел) областях.
В 2022 году количество открытых дел было меньше — 2 431. Наибольшее количество этих дел было открыто в Закарпатской области (363) и Днепропетровской области (254).
Следует заметить, что это статистика только по количеству открытых дел, а не приговоров.
Напомним, стало известно, будет ли Украина принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается…
В Днепре встретили самого честного "нищего".
Начало мая будет достаточно теплым.
С озера Куриного взяли пробы воды для проверки на химическое…
В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается пожарная опасность.
В Днепре встретили самого честного "нищего".
Девочка попросила, чтобы ее забрали из семьи.
Начало мая будет достаточно теплым.
С озера Куриного взяли пробы воды для проверки на химическое загрязнение.
"Музей Детства" в Днепре подтапливает нечистотами.
Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.
В Днепре на абрикосовых деревьях уже появились плоды.
В облсовете решили, что будут делать дальше с Днепровской академией музыки, которая была на пороге закрытия.
Полученные от людей деньги руководительница забирала себе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!