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  • Днепропетровщина – лидер по количеству уголовных дел, открытых против «ухилянтов»

Днепропетровщина – лидер по количеству уголовных дел, открытых против «ухилянтов»

Сегодня 18:44
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Стало известно, сколько дел против уклоняющихся от военной службы людей открыли в Днепре.

Новости Днепра про Днепропетровщина – лидер по количеству уголовных дел, открытых против

За более чем два года с момента объявления общей мобилизации возбуждено 11,3 тысячи уголовных дел об уклонении от воинского долга. Только на Днепропетровщине их 635. Об этом сообщает издание NV, получившее статистику от Офиса Генпрокурора.

Днепр и область лидируют по количеству открытых дел против уклоняющихся от призыва на военную службу. Только за три месяца 2024 таких в регионе было 165 граждан.

В течение 2023 года наиболее распространенным нарушением стало уклонение от призыва на военную службу – статья 336 Уголовного кодекса. В связи с этим фактом было начато 6 745 уголовных производств. Отказом от призыва чаще всего нарушали закон в Закарпатской (660 дел), Николаевской (637 дел) и Днепропетровской (635 дел) областях.

В 2022 году количество открытых дел было меньше — 2 431. Наибольшее количество этих дел было открыто в Закарпатской области (363) и Днепропетровской области (254).

Следует заметить, что это статистика только по количеству открытых дел, а не приговоров.

Напомним, стало известно, будет ли Украина принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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