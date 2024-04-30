Стало відомо, чи буде Україна примусово вертати чоловіків призовного віку з-за кордону

Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення, – заявила віцепрем’єрка.

У травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон. Вона обговорить з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і не забуваймо, що війна триває і ми маємо її виграти, – наголосила Стефанішина.

Що передувало?

23 квітня МЗС ухвалило рішення про тимчасове призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку. Зокрема, вони наразі не можуть подати заявку на отримання паспорта.

Згодом уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах.

Водночас доступ до консульських послуг повернуть, але тільки для тих чоловіків, які мають дійсні військово-облікові документи, які оновили свої дані в ТЦК. Однак наразі механізму передання такої інформації для українців за кордоном ще не розробили.