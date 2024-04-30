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  • Стало відомо, чи буде Україна примусово вертати чоловіків призовного віку з-за кордону

Стало відомо, чи буде Україна примусово вертати чоловіків призовного віку з-за кордону

Сьогодні 14:22
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Стефанишина повідомила, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону.

Новости Днепра про Стало відомо, чи буде Україна примусово вертати чоловіків призовного віку з-за кордону

Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтервʼю Deutsche Welle запевнила, що примусового повернення українців із ЄС не буде. 

Облік у ТЦК не означає “автоматичну мобілізацію на фронт”, а оновлення даних потрібне для визначення потенціалу мобілізації, пояснила віцепрем’єрка.

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Новости Днепра про Стало відомо, чи буде Україна примусово вертати чоловіків призовного віку з-за кордонуУкраїнська

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