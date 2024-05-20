Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У мережі розганяють фейк про збір данних про 16-річних школярів для Міноборони

У мережі розганяють фейк про збір данних про 16-річних школярів для Міноборони

Сьогодні 20:46
просмотров

У мережі ширять новий фейк.

Новости Днепра про У мережі розганяють фейк про збір данних про 16-річних школярів для Міноборони

У Міністерстві освіти та науки України попередили про новий фейк. 

Наразі у соцмережах розганяють новину про лист, який нібито підписав заступник міністра освіти і науки України. У ньому зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Це начебто роблять на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.

Однак представники Міносвіти кажуть, що такого листа не існує.

Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну. Будьмо пильними!, – йдеться у пості МОН.

Читайте також:

Новости Днепра про У мережі розганяють фейк про збір данних про 16-річних школярів для МіноборониУкраїнська Новости Днепра про У мережі розганяють фейк про збір данних про 16-річних школярів для МіноборониРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З 18 липня повістки можуть надсилати поштою, — постанова Кабміна
    новини України
    Сьогодні 13:58
    З 18 липня повістки можуть надсилати поштою, — постанова Кабміна

    Після того, як мине 60 днів на оновлення військових даних,…

    Дніпропетровщина лідер за кількістю “ухилянтів”, які перебувають у розшуку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:42
    Дніпропетровщина лідер за кількістю “ухилянтів”, які перебувають у розшуку

    Дніпропетровщина рекордсмен серед областей за кількістю військовозобов'язаних, який розшукує ТЦК.

    “Замаскувалися” під автопокришки: жителі Дніпропетровщині хотіли виїхати до Молдови у причепі вантажівки
    Новини Дніпра
    17.05.2024 22:00
    “Замаскувалися” під автопокришки: жителі Дніпропетровщині хотіли виїхати до Молдови у причепі вантажівки

    Чоловіки з Дніпропетровщині намагалися втекти до Молдови.

    Зеленський підписав закон щодо підвищення штрафів за порушення правил мобілізації
    Новини Дніпра
    17.05.2024 14:49
    Зеленський підписав закон щодо підвищення штрафів за порушення правил мобілізації

    Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про…

    Наверх