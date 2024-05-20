У мережі розганяють фейк про збір данних про 16-річних школярів для Міноборони

У мережі ширять новий фейк.

У Міністерстві освіти та науки України попередили про новий фейк.

Наразі у соцмережах розганяють новину про лист, який нібито підписав заступник міністра освіти і науки України. У ньому зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Це начебто роблять на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.

Однак представники Міносвіти кажуть, що такого листа не існує.

Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну. Будьмо пильними!, – йдеться у пості МОН.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: