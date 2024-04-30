Стало известно, будет ли Украина принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы

Стефанишина сообщила, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина в интервью Deutsche Welle заверила, что принудительного возвращения украинцев из ЕС не будет.

Учет в ТЦК не означает «автоматическую мобилизацию на фронт», а обновление данных необходимо для определения потенциала мобилизации, пояснила вице-премьер.

Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения, – заявила вице-премьер.

В мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон. Она обсудит с украинскими властями вопросы дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и не забывайте, что война продолжается и мы должны ее выиграть, — подчеркнула Стефанишина.

Что предшествовало?

23 апреля МИД принял решение о временной приостановке предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста. В частности, они пока не могут подать заявку на получение паспорта.

Впоследствии правительство Украины обнародовало правила, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут оформляться только внутри Украины, а не в иностранных дипломатических учреждениях.

В то же время доступ к консульским услугам будет возвращен, но только для тех мужчин, которые имеют действительные военно-учетные документы, которые обновили свои данные в ТЦК. Однако пока механизм передачи такой информации для украинцев за рубежом еще не разработан.

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