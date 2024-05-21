Когда в Днепре заработает аквапарк

В Днепр идет жара. По прогнозам синоптиков воздух прогреется до 30 градусов. В такую погоду единственное желание — позагорать и поплавать. Поэтому совсем скоро у днепрян появится эта возможность в аквапарке Happy Day.
Открыть аквапарк планируют 1 июня 2024 года.
Об этом стало известно на странице аквапарка Happy Day в Instagram.
График работы и цены на разовое посещение появятся ближе к открытию.
До 5 мая днепряне могли купить безлимитный абонемент на все лето за 4500 гривен. Сейчас продажи абонементов закрыты.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом.
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