Когда в Днепре заработает аквапарк

У Дніпрі незабаром відкриється аквапарк “Happy Day”.

В Днепр идет жара. По прогнозам синоптиков воздух прогреется до 30 градусов. В такую погоду единственное желание — позагорать и поплавать. Поэтому совсем скоро у днепрян появится эта возможность в аквапарке Happy Day.

Открыть аквапарк планируют 1 июня 2024 года.

Об этом стало известно на странице аквапарка Happy Day в Instagram.

График работы и цены на разовое посещение появятся ближе к открытию.

До 5 мая днепряне могли купить безлимитный абонемент на все лето за 4500 гривен. Сейчас продажи абонементов закрыты.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом.

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