Затащил в подъезд и изнасиловал: жителя Днепра осудили за насилие над несовершеннолетней

Жовтневый районный суд Днепра вынес приговор жителю Днепра за изнасилование несовершеннолетней девушки. Мужчина получил 8,5 лет лишения свободы, сообщили в Офисе генпрокурора.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что осужденный, увидев на улице несовершеннолетнюю девушку, применил к ней силу и затащил ее в дом, в котором находились также его знакомые. В этом помещении мужчина и изнасиловал потерпевшую.
В суде обвиняемый пытался оправдаться и заявил, что якобы не знал настоящий возраст пострадавшей, а несовершеннолетняя дала ложные показания по поводу того, что он ее изнасиловал.
Однако в связи с неопровержимыми доказательствами добытыми представителями ювенальной прокуратуры, а также однозначными результатами судебно-медицинской экспертизы объяснения обвиняемого судом были полностью отклонены.
Суд принял решение вынести обвиняемому по ч. 3 ст. 152 УК Украины приговор в размере 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Сторона защиты обратилась в Верховный Суд Украины с ходатайством об удовлетворении кассационной жалобы осужденного и его адвоката на отмену приговора. Но, учитывая все обстоятельства и материалы данного дела, Верховный Суд в удовлетворении этих жалоб отказал.
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