Затащил в подъезд и изнасиловал: жителя Днепра осудили за насилие над несовершеннолетней

За решетку отправили жителя Днепра, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.

Жовтневый районный суд Днепра вынес приговор жителю Днепра за изнасилование несовершеннолетней девушки. Мужчина получил 8,5 лет лишения свободы, сообщили в Офисе генпрокурора.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что осужденный, увидев на улице несовершеннолетнюю девушку, применил к ней силу и затащил ее в дом, в котором находились также его знакомые. В этом помещении мужчина и изнасиловал потерпевшую.

В суде обвиняемый пытался оправдаться и заявил, что якобы не знал настоящий возраст пострадавшей, а несовершеннолетняя дала ложные показания по поводу того, что он ее изнасиловал.

Однако в связи с неопровержимыми доказательствами добытыми представителями ювенальной прокуратуры, а также однозначными результатами судебно-медицинской экспертизы объяснения обвиняемого судом были полностью отклонены.

Суд принял решение вынести обвиняемому по ч. 3 ст. 152 УК Украины приговор в размере 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный Суд Украины с ходатайством об удовлетворении кассационной жалобы осужденного и его адвоката на отмену приговора. Но, учитывая все обстоятельства и материалы данного дела, Верховный Суд в удовлетворении этих жалоб отказал.

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