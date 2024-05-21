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  • Отсрочка от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование: кто получит

Отсрочка от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование: кто получит

Сегодня 10:32
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Отсрочку от мобилизации оставят, но не для всех.

Новости Днепра про Отсрочка от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование: кто получит

В Украине мужчины, получающие второе высшее образование, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако она предоставляется только до конца учебного года. В то же время, новые абитуриенты воспользоваться такой возможностью не смогут.

В положениях закона о мобилизации говорится, что отсрочку сохранят только студенты, получающие последовательное образование. То есть первое высшее образование сразу после окончания школы или колледжа.

Также все еще не подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины.

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании ”, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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Новости Днепра про Отсрочка от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование: кто получитУкраїнська Новости Днепра про Отсрочка от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование: кто получитРусский

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