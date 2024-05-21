Отсрочка от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование: кто получит

В Украине мужчины, получающие второе высшее образование, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако она предоставляется только до конца учебного года. В то же время, новые абитуриенты воспользоваться такой возможностью не смогут.
В положениях закона о мобилизации говорится, что отсрочку сохранят только студенты, получающие последовательное образование. То есть первое высшее образование сразу после окончания школы или колледжа.
Также все еще не подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины.
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