В Україні на сайтах пошуку роботи з’явився розділ вакансій “з бронюванням співробітників” - Днепр Инфо
В Україні на сайтах пошуку роботи з’явився розділ вакансій “з бронюванням співробітників”
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Сегодня 21:35

Тепер на сайтах з пошуку роботи можна віднайти вакансії, де роботодавець може надати бронювання від мобілізації.

Новости Днепра про В Україні на сайтах пошуку роботи з'явився розділ вакансій

Популярний сайт з пошуку роботи додав нову функцію. Відтепер шукач має змогу відфільтрувати вакансії, в яких роботодавець надає бронювання від мобілізації. 

Зазначається, що потенційний працівник зможе легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них.

Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції, – йдеться у повідомленні. 

Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій

Новости Днепра про В Україні на сайтах пошуку роботи з'явився розділ вакансій

Вакансія, яка має бронювання, відзначена спеціальною позначкою. 

Новости Днепра про В Україні на сайтах пошуку роботи з'явився розділ вакансій

Нагадаємо, раніше мер Дніпра відреагував на скандал з бронюванням кур’єрів та працівників гемблінгових кампаній. 

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Новости Днепра про В Україні на сайтах пошуку роботи з'явився розділ вакансій Українська

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