Популярний сайт з пошуку роботи додав нову функцію. Відтепер шукач має змогу відфільтрувати вакансії, в яких роботодавець надає бронювання від мобілізації.
Зазначається, що потенційний працівник зможе легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них.
Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції, – йдеться у повідомленні.
Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій
Вакансія, яка має бронювання, відзначена спеціальною позначкою.
Нагадаємо, раніше мер Дніпра відреагував на скандал з бронюванням кур’єрів та працівників гемблінгових кампаній.
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