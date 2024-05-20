В Україні на сайтах пошуку роботи з’явився розділ вакансій “з бронюванням співробітників”

Тепер на сайтах з пошуку роботи можна віднайти вакансії, де роботодавець може надати бронювання від мобілізації.

Популярний сайт з пошуку роботи додав нову функцію. Відтепер шукач має змогу відфільтрувати вакансії, в яких роботодавець надає бронювання від мобілізації.

Зазначається, що потенційний працівник зможе легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них.

Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції, – йдеться у повідомленні.

Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій

Вакансія, яка має бронювання, відзначена спеціальною позначкою.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра відреагував на скандал з бронюванням кур’єрів та працівників гемблінгових кампаній.

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