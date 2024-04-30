Дніпропетровщина лідер за кількістю кримінальних справ, відкритих проти “ухилянтів” - Днепр Инфо
Дніпропетровщина лідер за кількістю кримінальних справ, відкритих проти “ухилянтів”
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Сегодня 18:44

Стало відомо, скільки справ проти людей, які ухиляються від військової служби, відкрили в Дніпрі.

Новости Днепра про Дніпропетровщина лідер за кількістю кримінальних справ, відкритих проти

За понад два роки з моменту оголошення загальної мобілізації відкрито 11,3 тисячі кримінальних справ стосовно ухилення від військового обов’язку. Тільки на Дніпропетровщині їх 635. Про це повідомляє видання NV, яке отримало статистику від Офісу Генпрокурора. 

Дніпро та область лідирують за кількістю відкритих справ проти людей, які ухиляються від призову на військову службу. Тільки за три місяці 2024 року таких в регіоні було 165 громадян.

Упродовж 2023 року найбільш поширеним порушенням стало ухилення від призову на військову службу – стаття 336 Кримінального кодексу. У зв’язку з цим фактом було розпочато 6 745 кримінальних проваджень. Відмовою від призову найчастіше порушували закон у Закарпатській (660 справ), Миколаївській (637 справ) та – Дніпропетровській (635 справ) областях.

У 2022 кількість відкритих справ була меншою – 2 431. Найбільша кількість цих справ була відкрита у Закарпатській області (363) та Дніпропетровській області (254).

Варто зауважити, що це статистика тільки за кількістю відкритих справ, а не вироків. 

Нагадаємо, стало відомо, чи буде Україна примусово вертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина лідер за кількістю кримінальних справ, відкритих проти Українська

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