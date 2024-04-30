Стало известно, что будет дальше с Академией музыки в Днепре и выплатили ли сотрудникам зарплату

В облсовете решили, что будут делать дальше с Днепровской академией музыки, которая была на пороге закрытия.

В Днепре состоялось внеочередное заседание депутатской комиссии, где рассматривали вопросы финансирования академии музыки. Ранее появлялась информация о том, что вузы на грани закрытия из-за нехватки средств.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, планируют создать профильную рабочую группу, которая будет заниматься финансовыми вопросами академии музыки. К спецкомиссии присоединятся представители этого вуза, Управления культуры, туризма, национальностей и религий Днепропетровской облгосадминистрации, департамента финансов, а также депутаты.

Лукашук отметил, что академию закрывать не собираются, а ситуация с финансированием сейчас не критическая.

На сегодня коллектив заведения получил заработную плату в полном объеме, с начала года и до аванса за апрель, задолженности по этому вопросу нет. Созданная рабочая группа должна исследовать все расчеты. После этого сформируют необходимую сумму и направят бюджетный запрос относительно дополнительного финансирования заведения главному распорядителю средств — областной государственной администрации.

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