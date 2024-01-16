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  • Почему жителям Днепра могут не засчитать часть пенсионного стажа: ТОП- 6 причин и что делать

Почему жителям Днепра могут не засчитать часть пенсионного стажа: ТОП- 6 причин и что делать

Сегодня 12:49
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Одним из главных факторов при расчете пенсии является страховой стаж. Начисляют его работающему только если он получает «официальную» зарплату, а работодатель платит за него налоги в Пенсионный фонд Украины. Если средства не были уплачены – этот период не учитывается.

Новости Днепра про Почему жителям Днепра могут не засчитать часть пенсионного стажа: ТОП- 6 причин и что делать

Журналисты dnepr.info узнали, какие еще есть основные причины почему стаж могут не засчитать.

Почему могут не засчитать

Так, если предприятие, где трудился будущий пенсионер стало банкротом и при этом у него были списаны все долги часть страхового стажа сотрудника может быть утеряна.

 Аналогичная ситуация может возникнуть, если организация, где трудился работник имеет долги перед ПФУ из-за неуплаты страховых взносов.

Не засчитают стаж, если работодатель не уплатил Единый социальный взнос полностью или частично, либо же уплатил, но в системе произошел сбой, оплата не была засчитана или работодатель по ошибке перевел деньги на чужой счет, а не на счет сотрудника.

Гражданин Украины трудился за границей, работал там официально, но подтвердить документально свою деятельность и уплату налогов не может. Например, Пенсионный фонд иностранной страны не присылает необходимые документы или между странами нет международного соглашения о пропорциональном пенсионном обеспечении.

Какие документы подтверждают страховой стаж

Главный документ, подтверждающий страховой стаж – трудовая книжка. Если в ней нет необходимых данных – их могут заменить письменные документы, выданные по месту работы. Это может быть выписка из приказа предприятия о назначении сотрудника, ведомости о выдаче заработной платы, трудовые договора и любые другие справки, где есть информация о сроках и периодах трудовой деятельности сотрудника. Если невозможно получить необходимые документы в архиве учреждения, то подтверждением работы человека на предприятии могут стать показания свидетелей – сотрудников этого предприятия. В таком случае необходимо показание двух и более человек.

Для подтверждения стажа, полученного за границей необходимо предоставить легализованные официальные документы другой страны.

Как проверить страховой стаж в 2024 году

Узнать о точном количестве лет страхового стажа можно обратившись в отделение ПФУ или посетив личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Но для первичной регистрации на сайте необходимо прийти в отделение ПФУ и подать заявление на регистрацию на портале. После заполнения заявления будет выдан «регистрационный код» с помощью которого и можно будет зарегистрироваться на сайте. Либо же зарегистрироваться на сайте ПФУ можно с помощью электронной подписи или через BankID

Сколько нужно страхового стажа для выхода на пенсию в 2024 году

Для выхода на пенсию в 2024 году в 60 лет жителям Украины необходимо иметь 31 год страхового стажа. Те, у кого его нет могут выйти на пенсию в 63 года при наличии не менее 21 года страхового стажа. Если официального стажа от 15 до 20 лет выйти на пенсию можно будет только по достижению 65 лет. Те, кому не хватает страхового стажа могут его докупить. Как это сделать – можно почитать тут. 

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Новости Днепра про Почему жителям Днепра могут не засчитать часть пенсионного стажа: ТОП- 6 причин и что делатьУкраїнська Новости Днепра про Почему жителям Днепра могут не засчитать часть пенсионного стажа: ТОП- 6 причин и что делатьРусский

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