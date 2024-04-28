Враг дважды в день атаковал Никопольщину: применял тяжелую артиллерию

Сегодня враг вновь обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Дважды в день противник стрелял по Никопольщине. Применял тяжелую артиллерию. В Никополе вражескими снарядами изуродовано 5 частных домов и 3 хозяйственные постройки, — говорится в сообщении главы ОВА.

Обследуются территории в Покровской сельской громаде, которая также подверглась атаке.

Погибших и травмированных в результате вражеской атаки нет.

В других районах Днепропетровщины сегодня было тихо. В день 5 раз по области объявляли воздушную тревогу.

Утром мы писали о том, что в Днепре мужчину спасли из горящей квартиры.

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