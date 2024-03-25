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  • Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)

Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)

Сегодня 14:41
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В Днепре продают старинное здание, которому более 150 лет. Находится оно в историческом центре города. Многие годы здесь было коммунальное учреждение, а ныне – квартируют предприниматели.

Новости Днепра про Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю здания, что там было раньше и сколько за него хотят выручить.

Здание на улице Левка Лукьяненко (бывшая Жуковского) было построено в 1880-х годах. Тогда это была престижная, центральная часть города. Фасад здания выполнен в стиле эклектика, строили его из екатеринославского кирпича, с лепниной на фасаде. Настоящий цвет здания – красный. Скорее всего, дом возвели как доходны, тут можно было арендовать внаем комнаты или небольшие квартиры. Здание пережило Вторую мировую войну и даже не слишком пострадало.

Новости Днепра про Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)

Сначала из него хотели сделать коммунальные квартиры, но передумали и обустроили тут женскую консультацию одного из родильных домов. Медики «квартировали» в старинном здании до начала 2000-х годов, после чего переехали в другое помещение, а в здании начала работу частная фирма.

Новости Днепра про Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)

Сейчас здание распланировано по кабинетной системе. В нем 1,5 этажа – первый и цокольный.  Хотят за него 39,3 млн грн. В здании 20 помещений. Общая его площадь 468 кв м, из них цокольный этаж занимает 201 кв м.

Здание находится на участке в 8,7 соток земли. Внутреннее его состояние – офисный ремонт. В доме есть все коммуникации от газа до электричества.

фото: А. Волок.

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Новости Днепра про Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)Українська Новости Днепра про Историческое здание в Днепре продают за 39 млн грн: как оно выглядит и что там было (ФОТО)Русский

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