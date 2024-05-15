В Днепре предупредили о вероятности повторных аварийных отключений света

В Днепре вечером могут снова аварийно отключить свет.

Вчера, 14 мая, в Украине впервые в этом году были применены экстренные отключения электроэнергии. Они были вызваны увеличением потребления электроэнергии из-за похолодания и затронули жилые дома.

В Днепре об отключении света сообщали начиная с 21:14 вчера (ориентировочно до 24:00) и сегодня утром (ориентировочно с 07:00 до 09:00). На движение электротранспорта это мало повлияло, по водоснабжению – вызвало кратковременный перебой в работе двух ТРП, сообщили в Общественном совете Днепра.

Поскольку дефицит мощности в энергосистеме возникает как раз в пиковое время потребления, графики отключений днем не вводятся.

Их введут, если ситуация ухудшится. По сообщению Укрэнерго, отключения света в Украине при условии дефицита мощностей возможны сегодня с 18:00 до 23:00.

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