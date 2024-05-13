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Погода на 13 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 13 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 13 мая: 

  • Теплая звездная ночь сулит урожайный год.
  • Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.
  • Звезды 13 мая спрятались — будет дождь.
  • Какая погода с утра, таким и лето будет.
  • Рябина зацвела — к щедрому урожаю овса.

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