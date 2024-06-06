Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ

Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.

Об этом сообщила администрация театра «Веримо», расположенного во Дворце детей и юношества.

Еще два наших актера стали в ряды ВСУ. Владимир Владимиров и Кирилл Михольский — мы гордимся вами, любим вас и будем неистово ждать вашего возвращения. Сил. Усилия. Победы! – говорится в сообщении.

Владимира и Кирилла хорошо знают постоянные зрители театра. Они пожелали актерам хорошей службы и скорейшего возвращения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: