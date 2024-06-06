Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ

Об этом сообщила администрация театра «Веримо», расположенного во Дворце детей и юношества.
Еще два наших актера стали в ряды ВСУ. Владимир Владимиров и Кирилл Михольский — мы гордимся вами, любим вас и будем неистово ждать вашего возвращения. Сил. Усилия. Победы! – говорится в сообщении.
Владимира и Кирилла хорошо знают постоянные зрители театра. Они пожелали актерам хорошей службы и скорейшего возвращения.
Читайте также:
Автор:
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно…
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
В Днепропетровской области разыскивают преступника.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.
Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.
В ДТЭК ответили по просьбе жителей Днепра, которые живут в домах, полностью на электричестве.
Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!