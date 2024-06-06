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На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы

Сегодня 18:38
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В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы

Драка произошла на территории базы отдыха в с. Марьяновка Криворожского района.

Как сообщили в Криворожском городском отделе УПО, на выходных из охраняемой базы отдыха поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыл наряд реагирования полиции охраны. Выяснилось, что 39-летний житель Криворожья, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения администратору турбазы.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, а дебошира задержали и доставили в Криворожское районное управление полиции для установления всех обстоятельств.

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