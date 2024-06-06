В Днепропетровской области разыскивают опасного преступника

Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим обратиться в отделение полиции №3 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 098-65-00-201, 098-976-30-47, 102.

Приметы: с виду 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175 см, густые темные брови, карие глаза, темные волосы.

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