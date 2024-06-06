В ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, которые полностью на электричестве

В ДТЭК ответили по просьбе жителей Днепра, которые живут в домах, полностью на электричестве.

Отключения света вернулись после почти годичного перерыва, поэтому жители Днепра заново учатся жить без света. Но в некоторых домах, полностью работающих на электричестве, это сделать крайне трудно.

Как сообщили в ДТЭК Днепровские электросети, компанию засыпали просьбами о сокращении продолжительности отключений для домов, где нет газа, и все зависит от электроэнергии.

Однако снизить продолжительность отключений не могут.

Друзья, видим от жителей некоторых современных многоэтажных новостроек, просьба уменьшить время отключения света для таких домов, в которых все коммуникации зависят от электричества. Понимаем вас, но технически нереально вводить выборочные ограничения. Мы отключаем не дома, а линии, от которых они питаются, — говорится в сообщении.

ДТЭК советует ОСМД и управляющим компаниям найти альтернативные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу насосов и поддержку систем водоснабжения и отопления в новостройках при отключении.

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