Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта

Сегодня 20:46
просмотров

В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.

Новости Днепра про Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта

В Днепре автомобили снова могут проехать по Крутогорному спуску. Движение открыто в оба направления. До этого спуск был перекрыт от улицы Вернадского до Успенской площади.

Здесь проводились ремонтные работы, которые должны были завершить до конца 2024 года. Однако несколько дней назад движение по улице возобновили.

Заметим, что коммунальщики еще производят определенные работы, но дорога полностью открыта для транспорта.

Напомним, на Крутогорном спуске ремонтировали ливневку. До этого улицу уже частично перекрывали в 2023 году.

Читайте также:

Новости Днепра про Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспортаУкраїнська Новости Днепра про Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспортаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто
    Новости Днепра
    Сегодня 21:24
    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто

    В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.

    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода
    Новости Днепра
    Сегодня 19:42
    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

    То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно…

    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 19:22
    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ

    Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в…

    На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы
    Новости Днепра
    Сегодня 18:38
    На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы

    В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.

    Последние новости

    В Павлограде из пожара спасли мужчину
    В Павлограде из пожара спасли мужчину

    В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.

    Сегодня 22:00
    0
    просмотров
    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто
    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто

    В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.

    Сегодня 21:24
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области разыскивают опасного преступника
    В Днепропетровской области разыскивают опасного преступника

    В Днепропетровской области разыскивают преступника.

    Сегодня 20:01
    1
    просмотров
    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода
    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

    То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.

    Сегодня 19:42
    1
    просмотров
    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ
    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ

    Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.

    Сегодня 19:22
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы
    На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы

    В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.

    Сегодня 18:38
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина носил с собой фейковый военный билет
    На Днепропетровщине мужчина носил с собой фейковый военный билет

    Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.

    Сегодня 18:04
    1
    просмотров
    История роскошного особняка в центре Днепра: от гимназии и мебельного склада до института
    История роскошного особняка в центре Днепра: от гимназии и мебельного склада до института

    Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.

    Сегодня 17:28
    3
    просмотров
    В ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, которые полностью на электричестве
    В ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, которые полностью на электричестве

    В ДТЭК ответили по просьбе жителей Днепра, которые живут в домах, полностью на электричестве.

    Сегодня 17:24
    1
    просмотров
    В Никополе из-за обстрела пострадали еще три человека
    В Никополе из-за обстрела пострадали еще три человека

    Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.

    Сегодня 16:59
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх