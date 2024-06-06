Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта

В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.

В Днепре автомобили снова могут проехать по Крутогорному спуску. Движение открыто в оба направления. До этого спуск был перекрыт от улицы Вернадского до Успенской площади.

Здесь проводились ремонтные работы, которые должны были завершить до конца 2024 года. Однако несколько дней назад движение по улице возобновили.

Заметим, что коммунальщики еще производят определенные работы, но дорога полностью открыта для транспорта.

Напомним, на Крутогорном спуске ремонтировали ливневку. До этого улицу уже частично перекрывали в 2023 году.

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