Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта

В Днепре автомобили снова могут проехать по Крутогорному спуску. Движение открыто в оба направления. До этого спуск был перекрыт от улицы Вернадского до Успенской площади.
Здесь проводились ремонтные работы, которые должны были завершить до конца 2024 года. Однако несколько дней назад движение по улице возобновили.
Заметим, что коммунальщики еще производят определенные работы, но дорога полностью открыта для транспорта.
Напомним, на Крутогорном спуске ремонтировали ливневку. До этого улицу уже частично перекрывали в 2023 году.
Читайте также:
Автор:
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно…
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в…
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепропетровской области разыскивают преступника.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.
Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.
В ДТЭК ответили по просьбе жителей Днепра, которые живут в домах, полностью на электричестве.
Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!