Погода на 29 мая: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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