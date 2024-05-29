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Погода на 29 мая: в Днепре ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 29 мая: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха +19°.  До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 мая: 

  • Зацвела рябина — скоро наступят очень теплые дни
  • Рябина поздно зацвела — осень будет продолжительной и суровой
  • Много цветов на рябине — жди хорошего урожая овса и льна
  • Гром сегодня — примета, что будет хороший урожай зерна
  • Лягушки квакают во время дождя — примета, что погода вскоре улучшится
  • Бабочки остались 29 мая в укрытиях после дождя — непогода продлится долго

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