История роскошного особняка в центре Днепра: от гимназии и мебельного склада до института

Журналисты dnepr.info узнали необычную историю здания на улице Мономаха.
Трехэтжаный дом был построен в 1910 году на участке, принадлежавшем супругам Ивану и Юлии Нестелям. Изначально супруги жили в более скромном доме. Но после своей смерти в 1909 году вдова Юлия Нестель завещала городу участок на улице в центре города и крупный капитал с условием, что имущество не может быть продано, а на участке городская власть должна построить женское учебное заведение. Городская Дума решила выстроить гимназию, а проект ее разработал городской архитектор Дмитрий Скоробогатов.
В гимназии девочки изучали слово Божье, языки: латынь, немецкий, французский, физику, история, географию, учились рисовать и танцевать. Но последние предметы были по желанию. После окончания гимназии девочки могли обучаться дальше, но уже платно.
Во время Второй мировой войны здание сумело сохранить свой «профиль». Более того, в него была переведена еще одна женская гимназия. В 1916 году тут работала канцелярия, и были главные аудитории Педагогических курсов, а еще через год начала работу лаборатория экспериментальной педагогики.
Позже здание стало местом, где грызли гранит науки студенты Екатеринославского высшего института. Тут был открыт рабочий факультет, факультет социального воспитания, работало несколько различных кружков.
В 1935 году в здании «поселилась» Областная высшая сельскохозяйственная школа. Во время оккупации города «гимназия Нестелей» стал мебельным складом, куда немцы свозили мебель из пустых квартир горожан.
После Второй мировой войны здание было передано Государственному университету. Со временем оно перешло институту природопользования и экологии НАН Украины. Сейчас здание является памяткой архитектуры. В нем до сих пор сохранилась уникальная лепнина на потолке и колонны в некоторых комнатах.
фото: Н. Лиштва, А. Волок
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