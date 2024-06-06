Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто

В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.

На днях в один из сервисных центров МВД Днепра обратилась женщина, чтобы перерегистрировать автомобиль Toyota Previa на нового владельца.

Однако, как сообщили в Сервисном центре, при проверке по базе «Интерпол» администратор выяснил, что транспортное средство находится в розыске. Следовательно, предоставление услуги было прекращено, а собранные материалы были переданы полиции.

Теперь правоохранители будут разбираться кому принадлежит автомобиль.

Отметим, что это уже не первый раз, когда при оформлении документов выясняется, что автомобиль находится в розыске. Ранее подобный случай произошел в Каменском.

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