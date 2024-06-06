На Днепропетровщине мужчина носил с собой фейковый военный билет

Житель города вклеил в чужое удостоверение свою фотографию и носил его при себе. Однако его поймали стражи порядка, которые во время патрулирования проверили документы жителя Кривого Рога.
При себе у мужчины был фальшивый военный билет.Для документирования правонарушения на место прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции.
Удостоверение с явными признаками подделки было направлено на экспертное исследование, по результатам которого мужчине объявят подозрение.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины.
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