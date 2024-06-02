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Погода на 2 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурному утру на смену придет ясный день, правда, вечером небо снова затянется облаками. Без осадков!  Утром температура воздуха +19°.До обеда столбики термометра будут показывать до +30°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 июня: 

  • Кукушка долго кукует – в ближайшее время будут теплые дни.
  • Много летающих пчел указывает на ожидаемый дождь.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым.

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