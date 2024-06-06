Погода на 6 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, день и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков!Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 6 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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