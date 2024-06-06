Погода на 6 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, день ​​и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков!Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

«БигМака» больше не будет? McDonald’s проиграл спор в ЕС за название бургера Суд ЕС признал, что сеть не смогла доказать подлинное использование термина для куриных продуктов в споре с ирландским конкурентом. 4 просмотров

Часть Днепропетровщины засыпало градом На Днепропетровщине бушевала непогода. 3 просмотров

Как в Днепре будут выключать свет 6 июня В Днепре 6 июня снова будут выключать свет. 14 просмотров

Где расположено «самое опасное» озеро на Днепропетровщине В Кривом Роге существует "самое опасное" озеро в целом районе, а может и в области. 1 просмотров