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Погода на 6 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 6 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, день ​​и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков!Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 июня: 

  • Если солнце ясное — жди урожайного лета.
  • Много комаров — в июле жди засухи.
  • Идет дождь 6 июня — будет много грибов.

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