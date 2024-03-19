Как 100 лет назад выглядел сквер Героев в Днепре: уникальные фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел сквер, когда еще не был городской зеленой зоной.
В казацкие времена тут проходила западная окраина слободы Половицы, позже – тут некоторое время был пустырь. На генеральном плане Екатеринослава 1817 года эта местность определена как городской центр, но вместо этого территория уже в 1826 году стала Тюремной площадью, а в 1840-х годах тут построили Арестантские роты.
В начале 1920-х годов роты и замок были взорваны, а в 1925 году тут была разбита зеленая зона.
Первое название сквера – «парк Борцов Революции». Позже его переименовали в «парк Международной организации борцам революции» или «МОПР». До Второй мировой войны в парке стояли скульптуры рабочих и колхозниц, а зелена зона была гораздо больше нынешней.
В послевоенные годы территория зеленой зоны уменьшилась и она стала «сквером им. Ленина». В 1970-х годов его капитально реконструировали – тут появились новые аллеи, дорожки, детская площадка, а в центре был фонтан. Все это существует тут и ныне.
В 2015 году сквер получил новое имя – Героев.
фото: блог А. Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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