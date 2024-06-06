В Павлограде из пожара спасли мужчину

В четверг, 6 июня, в 17:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Волонтеров города Павлоград.
Оказалось, что загорелась квартира на последнем этаже. Во время тушения пожара спасатели вывели мужчину из задымленного дома. Владелец квартиры отделался легким испугом, поэтому от поездки в больницу отказался.
Возгорание ликвидировано в 17:22.
К тушению пожара привлечены 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Читайте також:
Автор:
Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим…
Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.
Левый берег Днепра богат на различные неглубокие озера, где водится…
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного.…
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
В Днепропетровской области разыскивают преступника.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.
Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.
В ДТЭК ответили по просьбе жителей Днепра, которые живут в домах, полностью на электричестве.
Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!