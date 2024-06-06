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В Павлограде из пожара спасли мужчину

Сегодня 22:00
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В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.

Новости Днепра про В Павлограде из пожара спасли мужчину

В четверг, 6 июня, в 17:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Волонтеров города Павлоград.

Оказалось, что загорелась квартира на последнем этаже. Во время тушения пожара спасатели вывели мужчину из задымленного дома. Владелец квартиры отделался легким испугом, поэтому от поездки в больницу отказался.

Возгорание ликвидировано в 17:22.

К тушению пожара привлечены 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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