Сохранила историческое название: как 50 лет назад выглядела улица Литейная (ФОТО)

Одна из самых старых улиц города – Литейная. За все время своего сущестования, а это более 200 лет, она ни разу не меняла своего названия. Датой ее основания можно считать 1832 год, когда на территории у воды построили чугунолитейный завод. Он стал первым металлургическим предприятием Екатеринослава.

Журналисты dnepr.info узнали историю этой улицы.

«Профиль» завода и дал название всей улицы. Тут никогда не было доходных домов. Улица была полностью «промышленной» — на ней находились не только завод, но дома его работников. Помимо этого тут были склады, кузницы, пекарни и несколько магазинов.

С Литейной было удобно загружать продукцию завода на баржи – один ее квартал подходит к берегу реки. Несмотря на такое удобство улицы для промышленников и рабочих территория имела и свои минусы. Каждую весну здания тут подтапливались.

Поскольку Литейная стала небольшим промышленным центром города со временем всем деловым людям, то им понадобилось и место, где они могли собираться, чтобы обсуждать свои дела. Для этих целей во второй половине XIX века на Литейной построили дом губернской земской управы.

Улица просуществовала в своем неизменном виде практически до 1965 года, когда было начато строительство набережной. Появление последней сильно изменило внешний вид улицы.

Еще раз Литейной пришлось пережить изменений в начале 2000-х годов.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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