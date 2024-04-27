Утром враг массированно атаковал Днепропетровщину: повреждены энергообъекты

Сегодня утром Днепропетровщина пережила очередную массированную атаку.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний. Раненый 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Есть перебои с водоснабжением в Криворожье, — говорится в сообщении главы ОВА.

Вечером и ночью агрессор готовил по Никопольщине. Район обстреливали из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА. Пострадала 82-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Из-за обстрелов без электроснабжения остаются 600 абонентов в Марганецкой громаде.

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