Утром враг массированно атаковал Днепропетровщину: повреждены энергообъекты

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Силы ПВО уничтожили 13 ракет в небе над областью. К сожалению, без последствий не обошлось
В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний. Раненый 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Есть перебои с водоснабжением в Криворожье, — говорится в сообщении главы ОВА.
Вечером и ночью агрессор готовил по Никопольщине. Район обстреливали из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА. Пострадала 82-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
Из-за обстрелов без электроснабжения остаются 600 абонентов в Марганецкой громаде.
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