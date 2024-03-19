Как в Днепре выглядит дом на продажу за 117 млн грн: метровые люстры и каркас на понтоне (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядят и сколько стоят самые дорогие дома на продажу в Днепре.
Самый дорогой дом, выставленный на продажу в Днепре обойдется в 117,6 млн грн. Находится он на левом берегу. В доме 5 комнат на 2 этажа, его общая площадь 800 кв м. В доме несколько ванных комнат, бильярдная, гардеробные, есть каминная зона и зона отдыха. Дом находится на участке в 35 соток.
Во дворе есть домик с сауной и бассейном, причал для стоянки катеров и аквабайков, два домика для охраны. Обстановка в доме подстать цене: огромные люстры на потолке, винтовая лестница, стены в мраморе.
За 39 млн грн в Днепре продают уникальный дом на воде. Здание построено на железобетонном понтоне из 12 шлюзов. Площадь дома 650 кв м. В нем 2 этажа. В доме есть спальни, несколько санузлов, бильярдная, сауна, джакузи.
Отбуксировать его можно в любой другой город.
За аналогичную цену можно купить в Днепре дом на левом берегу. Расположен он в коттеджном городке. В доме есть собственный SPA-центр. Общая площадь дома 260 кв м. Расположен он на участке в 12 соток.
Сам дом облицованный екатеринославским кирпичом.
За 37 млн грн можно купить дом недалеко от яхт-клуба Сич. В доме 3 этажа, общая площадь здания 963 кв м на 8 комнат. Двор – 20 соток. Во дворе есть бассейн, рядом с ним расположена сауна.
В самом доме есть камин, барная стойка, обеденная зона.
За 29 млн грн в Днепре можно купить 5-ти комнатный дом на 3 этажа и 550 кв м общей площади. Здание находится на участке в 9 соток.
В доме есть бассейн, сауна, каминная зона, кабинет, гостиная, 3 спальни.
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Яна Юхименко
Автор:
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