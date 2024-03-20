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  • Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

Сьогодні 17:30
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Одна з найстаріших вулиць міста – Ливарна. За весь час свого існування, а це понад 200 років, вона жодного разу не змінювала своєї назви. Датою її заснування можна вважати 1832 рік, коли на території біля води збудували чавуноливарний завод. Він став першим металургійним підприємством Катеринослава.

Новости Днепра про Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї вулиці.

Саме «профіль» заводу і дав назву всій вулиці. Тут ніколи не було прибуткових будинків. Вулиця була повністю «промисловою» – на ній знаходилися не лише завод, а й будинки його працівників. Крім цього тут були склади, кузні, пекарні та кілька магазинів.

Новости Днепра про Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

З Ливарної було зручно завантажувати продукцію заводу або зі складів на баржі – один її квартал підходить до берега річки. Незважаючи на таку зручність вулиці для промисловців та робітників територія мала й свої мінуси. Щовесни будівлі тут підтоплювалися.

Новости Днепра про Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

Оскільки Ливарна стала невеликим промисловим центром міста з часом усім діловим людям, їм знадобилося й місце, де вони могли збиратися, щоб обговорювати свої справи. Для цього в другій половині ХІХ століття на Ливарній побудували будинок губернської земської управи.

Новости Днепра про Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

Вулиця проіснувала у своєму незмінному вигляді практично до 1965 року, коли було розпочато будівництво набережної. Поява останньої сильно змінила зовнішній вигляд вулиці.

Ще раз Ливарній довелося пережити зміни на початку 2000-х років.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)Українська Новости Днепра про Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)Русский

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