Зберегла історичну назву: як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї вулиці.
Саме «профіль» заводу і дав назву всій вулиці. Тут ніколи не було прибуткових будинків. Вулиця була повністю «промисловою» – на ній знаходилися не лише завод, а й будинки його працівників. Крім цього тут були склади, кузні, пекарні та кілька магазинів.
З Ливарної було зручно завантажувати продукцію заводу або зі складів на баржі – один її квартал підходить до берега річки. Незважаючи на таку зручність вулиці для промисловців та робітників територія мала й свої мінуси. Щовесни будівлі тут підтоплювалися.
Оскільки Ливарна стала невеликим промисловим центром міста з часом усім діловим людям, їм знадобилося й місце, де вони могли збиратися, щоб обговорювати свої справи. Для цього в другій половині ХІХ століття на Ливарній побудували будинок губернської земської управи.
Вулиця проіснувала у своєму незмінному вигляді практично до 1965 року, коли було розпочато будівництво набережної. Поява останньої сильно змінила зовнішній вигляд вулиці.
Ще раз Ливарній довелося пережити зміни на початку 2000-х років.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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