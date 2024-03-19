Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Частный домик и деревья: что было на месте парковки у Мост-сити 50 лет назад (ФОТО)

Частный домик и деревья: что было на месте парковки у Мост-сити 50 лет назад (ФОТО)

Сегодня 12:47
просмотров

Ранее центр Днепра был застроен небольшими одно и двухэтажными домами. В них жили предприниматели средней руки, рабочие и можно было арендовать внаем дешевую комнату.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядело ранее сегодня очень оживленное место в районе нынешнего ТЦ Мост-сити.

На улицах города сто лет назад дорогие доходные дома и гостиницы перемежевывались с частными домами торговцев, ремесленников и других жителей города. Многоэтажки того времени стояли рядом с одноэтажными небольшими домиками.

Один из таких небольших старинных домиков можно увидеть на фото 1950-х годов.  Он был снесен уже в 1960-х годах. Сейчас сложно поверить, что это место является фактически частью ТЦ Мост-сити – тут сейчас находится парковка для тех, кто приехал за покупками в торговый центр или соседние магазины.

Новости Днепра про Частный домик и деревья: что было на месте парковки у Мост-сити 50 лет назад (ФОТО)

Сама же улица Владимира Великого находится в исторической местности города – тут изначально находилась слобода Половица. Так, улица Владимира Великого в 1885 году называлась Дворянской, а позже Стародворянской. Сначала тут размещались дома городской знати, но позже, когда город стал расширяться, все стремились жить на Новодворянской улице, которая находилась выше. А на Стародворянской стали селиться менее богатые люди.

С 1900-х годов тут стали появляться небольшие домики. Часть из них пережили Вторую мировую войну, были отремонтированы и в них жили люди. Дома использовались как коммунальные – людям отводилась одна комната со всего дома, была общая кухня и удобства. Но последние чаще всего были во дворе, так как не во всех домах начала 1900-х годов была канализация.

В ходе послевоенного строительства часть небольших домиков были снесены ради строительства больших, многоквартирных административных зданий.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Новости Днепра про Частный домик и деревья: что было на месте парковки у Мост-сити 50 лет назад (ФОТО)Українська Новости Днепра про Частный домик и деревья: что было на месте парковки у Мост-сити 50 лет назад (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП с участием Mercedes и «скорой»: водитель был пьян
    Новости Днепра
    Сегодня 11:24
    В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП с участием Mercedes и «скорой»: водитель был пьян

    На водителя-нарушителя патрульные составили административные материалы.

    СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС
    Новости Днепра
    Вчера 20:54
    СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС

    СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который…

    Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов
    Новости Днепра
    Вчера 19:34
    Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

    Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на…

    В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 18:46
    В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

    На ж/м Победа произошло ДТП.

    Последние новости

    В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП с участием Mercedes и «скорой»: водитель был пьян
    В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП с участием Mercedes и «скорой»: водитель был пьян

    На водителя-нарушителя патрульные составили административные материалы.

    Сегодня 11:24
    4
    просмотров
    В Днепре спасают военного, потерявшего ноги и руки
    В Днепре спасают военного, потерявшего ноги и руки

    В Днепре спасают жизнь 53-летнего мужчины, потерявшего все конечности в зоне боевых действий.

    Сегодня 10:34
    2
    просмотров
    Взрывотехники обезвредили боевую часть «шахеда», который упал на многоэтажку в Кривом Роге (ВИДЕО)
    Взрывотехники обезвредили боевую часть «шахеда», который упал на многоэтажку в Кривом Роге (ВИДЕО)

    Взрывотехники полиции взорвали боевую часть и другие обломки "шахеда" на полигоне.

    Сегодня 10:27
    9
    просмотров
    Погода на 19 марта: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь
    Погода на 19 марта: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями
    На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями

    В Днепропетровской области возросла заболеваемость кишечными инфекциями.

    Вчера 22:01
    7
    просмотров
    В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и «нюдсы» несовершеннолетних
    В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и «нюдсы» несовершеннолетних

    В Кривом Роге появился ТГ-канал, где неизвестные выкладывают фото несовершеннолетних.

    Вчера 21:32
    54
    просмотров
    СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС
    СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС

    СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан Европейского Союза.

    Вчера 20:54
    6
    просмотров
    В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер
    В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер

    Авария унесла жизни 42-летнего фермера из Днепропетровщины.

    Вчера 20:19
    13
    просмотров
    Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов
    Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

    Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на двое суток.

    Вчера 19:34
    10
    просмотров
    В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)
    В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

    На ж/м Победа произошло ДТП.

    Вчера 18:46
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх