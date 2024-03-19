Частный домик и деревья: что было на месте парковки у Мост-сити 50 лет назад (ФОТО)

Ранее центр Днепра был застроен небольшими одно и двухэтажными домами. В них жили предприниматели средней руки, рабочие и можно было арендовать внаем дешевую комнату.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядело ранее сегодня очень оживленное место в районе нынешнего ТЦ Мост-сити.

На улицах города сто лет назад дорогие доходные дома и гостиницы перемежевывались с частными домами торговцев, ремесленников и других жителей города. Многоэтажки того времени стояли рядом с одноэтажными небольшими домиками.

Один из таких небольших старинных домиков можно увидеть на фото 1950-х годов. Он был снесен уже в 1960-х годах. Сейчас сложно поверить, что это место является фактически частью ТЦ Мост-сити – тут сейчас находится парковка для тех, кто приехал за покупками в торговый центр или соседние магазины.

Сама же улица Владимира Великого находится в исторической местности города – тут изначально находилась слобода Половица. Так, улица Владимира Великого в 1885 году называлась Дворянской, а позже Стародворянской. Сначала тут размещались дома городской знати, но позже, когда город стал расширяться, все стремились жить на Новодворянской улице, которая находилась выше. А на Стародворянской стали селиться менее богатые люди.

С 1900-х годов тут стали появляться небольшие домики. Часть из них пережили Вторую мировую войну, были отремонтированы и в них жили люди. Дома использовались как коммунальные – людям отводилась одна комната со всего дома, была общая кухня и удобства. Но последние чаще всего были во дворе, так как не во всех домах начала 1900-х годов была канализация.

В ходе послевоенного строительства часть небольших домиков были снесены ради строительства больших, многоквартирных административных зданий.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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