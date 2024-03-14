Как заработать деньги в TikTok и вывести их на карту: способы

Жители Украины могут заработать деньги во время проведения прямых эфиров в социальной сети TikTok. Главное – это иметь необходимое для монетизации видео число подписчиков.

Журналисты dnepr.info узнали, как заработать деньги и способы их выведения.

Как можно заработать

Пока что на рекламе тех или иных брендов в социальной сети TikTok жители Украины заработать не могут. Но они могут получать средства во время прямых эфиров. За создание контента таким образом платят зрители, а при просмотре прямого эфира они могут донатить и дарить подарки, которые позже превращаются в деньги.

Если эфир набрал очень большое количество просмотров – за него также заплатит сама социальная сеть.

Зрители эфира могут подарить автору видео брилиант. За 200 брилиантов можно получить один доллар.

Как вывести деньги

Вывести средства с аккаунта TikTok в Украине можно через систему PayPal. Для этого нужно зайти на свой аккаунт в TikTok, потом перейти к пункту «Профиль». Там необходимо найти функцию «Параметры» и выбрать «Баланс» — там можно узнать сколько средств «начислено» аккаунту.

Чтобы перечислить деньги на электронный кошелек необходимо нажать кнопку «Доход», затем «Вывести» и выбрать «Вывести все средства» и указать систему PayPal.

Процесс вывода средств может занять до 15 дней.

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