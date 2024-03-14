Как заработать деньги в TikTok и вывести их на карту: способы

Журналисты dnepr.info узнали, как заработать деньги и способы их выведения.
Пока что на рекламе тех или иных брендов в социальной сети TikTok жители Украины заработать не могут. Но они могут получать средства во время прямых эфиров. За создание контента таким образом платят зрители, а при просмотре прямого эфира они могут донатить и дарить подарки, которые позже превращаются в деньги.
Если эфир набрал очень большое количество просмотров – за него также заплатит сама социальная сеть.
Зрители эфира могут подарить автору видео брилиант. За 200 брилиантов можно получить один доллар.
Вывести средства с аккаунта TikTok в Украине можно через систему PayPal. Для этого нужно зайти на свой аккаунт в TikTok, потом перейти к пункту «Профиль». Там необходимо найти функцию «Параметры» и выбрать «Баланс» — там можно узнать сколько средств «начислено» аккаунту.
Чтобы перечислить деньги на электронный кошелек необходимо нажать кнопку «Доход», затем «Вывести» и выбрать «Вывести все средства» и указать систему PayPal.
Процесс вывода средств может занять до 15 дней.
Читайте также:
Автор:
11-летняя Мария болеет редким заболеванием, из-за которого на ее теле…
Птичья "єОселя" в действии.
Злоумышленники похитили каску и бронежилет.
В это воскресенье завершается празднование Масленицы. Последний день гуляний называют…
11-летняя Мария болеет редким заболеванием, из-за которого на ее теле возникают болезненные раны.
Птичья "єОселя" в действии.
Злоумышленники похитили каску и бронежилет.
В это воскресенье завершается празднование Масленицы. Последний день гуляний называют «прощеное воскресенье». Это очень из важных христианских праздников. Точной даты он не имеет и зависит от даты начала пасхального поста. Пост в этом году начинается в понедельник, 18 марта. Значит,…
Криворожцы воровали топливо из украинского нефтепровода.
Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег, выделенных на оборону.
Об этой реке очень мало информации, однако некоторые горожане о ней помнят!
В Днепре спасают одного из пострадавших во время авиаудара по Мирнограду Донецкой области.
Информация еще уточняется.
В Днепропетровской области СБУ задержала продавца оружия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!