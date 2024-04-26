Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.

В пятницу вечером, в Броварах Киевской области, водитель въехал в толпу на «зебре». Это произошло возле торгового центра и заведения питания. Четыре человека оказались под колесами авто, а по сообщениям очевидцев, одного прохожего доставали из-под автомобиля.

В соцсетях опубликовали видео, на котором виден едва стоящий на ногах водитель и проходит проверку драгером. По словам местных, это глава местной райгосадминистрации Владимир Майбоженко.

Прибор показал 2,31 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает разрешенную норму.

В Киевской ОВА подтвердили, что ДТП спровоцировал глава райгосадминистрации Владимир Майбоженко. По словам начальника ОВА Руслана Кравченко, чинновника уволят.

Это единственный правильный шаг после ужасающего инцидента. Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям – в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле, — пишет Кравченко.

В полиции прокомментировали инцидент.

Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших – ребенок.

Проверка на прибор Драгера на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан. По ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

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