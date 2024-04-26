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  • Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

Сегодня 20:46
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В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.

Новости Днепра про Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

В пятницу вечером, в Броварах Киевской области, водитель въехал в толпу на «зебре». Это произошло возле торгового центра и заведения питания. Четыре человека оказались под колесами авто, а по сообщениям очевидцев, одного прохожего доставали из-под автомобиля.

В соцсетях опубликовали видео, на котором виден едва стоящий на ногах водитель и проходит проверку драгером. По словам местных, это глава местной райгосадминистрации Владимир Майбоженко.

Прибор показал 2,31 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает разрешенную норму.

В Киевской ОВА подтвердили, что ДТП спровоцировал глава райгосадминистрации Владимир Майбоженко. По словам начальника ОВА Руслана Кравченко, чинновника уволят.

Это единственный правильный шаг после ужасающего инцидента. Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям – в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле, — пишет Кравченко.

В полиции прокомментировали инцидент.

Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших – ребенок.

Проверка на прибор Драгера на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан. По ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Новости Днепра про Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

Новости Днепра про Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

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Новости Днепра про Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадалиУкраїнська Новости Днепра про Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадалиРусский

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