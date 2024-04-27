Погода на 27 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, облака, появившиеся на небе утром, продержатся в Днепре почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 27 апреля:
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Это - глициния.
Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.
В Днепре вечерние пробки.
Это временно.
В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.
В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.
Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа и он достиг пенсионного возраста, то на пенсию он сможет выйти только в 65 лет и сможет получать государственную социальную помощь, а не пенсию.
Житель Днепра убил свою жену.
Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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