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Погода на 27 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, облака, появившиеся на небе утром, продержатся в Днепре почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 27 апреля: 

  • Высокая активность пчел — к теплой весне.
  • Если береза дает много сока– к поздней осени.
  • Дождливый день – к хорошей пашне.
  • Теплый день — к скорому похолоданию.

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