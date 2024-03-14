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Як заробити гроші в TikTok та вивести їх на карту: способи

Сьогодні 17:26
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Жителі України можуть заробити гроші під час проведення прямих ефірів у соціальній мережі TikTok. Головне – це мати необхідну для монетизації відео кількість передплатників.

Новости Днепра про Як заробити гроші в TikTok та вивести їх на карту: способи

Журналісти dnepr.info дізналися, як заробити гроші та способи їх виведення.

Як можна заробити

Поки що на рекламі тих чи інших брендів у соціальній мережі TikTok українці заробити не можуть. Але вони можуть отримувати гроші під час прямих ефірів. За створення контенту таким чином платять глядачі, а під час перегляду прямого ефіру вони можуть донатити та дарувати подарунки, які пізніше перетворюються на гроші.

Якщо ефір набрав дуже багато переглядів – за нього також заплатить сама соціальна мережа. Глядачі ефіру можуть подарувати автору відео «діамант». За 200 «діамантів» можна одержати один долар.

Як вивести гроші

 Вивести кошти з облікового запису TikTok в Україні можна через систему PayPal. Для цього потрібно зайти на свій обліковий запис у TikTok, потім перейти до пункту «Профіль». Там необхідно знайти функцію «Параметри» і вибрати «Баланс» – там можна дізнатися скільки коштів «нараховано» акаунту.

Щоб перерахувати гроші на електронний гаманець необхідно натиснути кнопку «Дохід», потім «Вивести» та вибрати «Вивести всі кошти» та вказати систему PayPal. Процес виведення коштів може тривати до 15 днів.

 

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Новости Днепра про Як заробити гроші в TikTok та вивести їх на карту: способиУкраїнська Новости Днепра про Як заробити гроші в TikTok та вивести їх на карту: способиРусский

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