Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движение

В Днепре вечерние пробки.

В пятницу, 26 апреля, в городе кое-где затруднено движение.

В частности, есть «тянучка» по Донецкому шоссе в направлении правого берега.

Учитывайте информацию и планируйте свое время заранее! – сообщаются в Ситуационном центре Днепра.

Раньше имелись проблемы с движением в сторону левого берега из-за ДТП, но на этом участке пути ситуация стабилизировалась.

Напомним, с завтрашнего дня в Днепре закроют движение перекрестком с просп. Леси Украины – как будет ездить транспорт.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: