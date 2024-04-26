Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движение

В пятницу, 26 апреля, в городе кое-где затруднено движение.
В частности, есть «тянучка» по Донецкому шоссе в направлении правого берега.
Учитывайте информацию и планируйте свое время заранее! – сообщаются в Ситуационном центре Днепра.
Раньше имелись проблемы с движением в сторону левого берега из-за ДТП, но на этом участке пути ситуация стабилизировалась.
Напомним, с завтрашнего дня в Днепре закроют движение перекрестком с просп. Леси Украины – как будет ездить транспорт.
Читайте также:
Автор:
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
Это временно.
В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.
Это временно.
В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.
В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.
Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа и он достиг пенсионного возраста, то на пенсию он сможет выйти только в 65 лет и сможет получать государственную социальную помощь, а не пенсию.
Житель Днепра убил свою жену.
Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.
В Днепре Новый мост застрял в пробках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!