Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движение

Сегодня 20:07
просмотров

В Днепре вечерние пробки.

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движение

В пятницу, 26 апреля, в городе кое-где затруднено движение.

В частности, есть «тянучка» по Донецкому шоссе в направлении правого берега.

Учитывайте информацию и планируйте свое время заранее! – сообщаются в Ситуационном центре Днепра.

Раньше имелись проблемы с движением в сторону левого берега из-за ДТП, но на этом участке пути ситуация стабилизировалась.

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движение

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движение

Напомним, с завтрашнего дня в Днепре закроют движение перекрестком с просп. Леси Украины – как будет ездить транспорт.

Читайте также:

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движениеУкраїнська Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Донецком шоссе затруднено движениеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    С карты Днепропетровщины исчезли все названия с именем Горького и Маяковского
    Новости Днепра
    Сегодня 21:58
    С карты Днепропетровщины исчезли все названия с именем Горького и Маяковского

    Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.

    В Днепре мужчина систематически воровал камеры видеонаблюдения в подъезде
    Новости Днепра
    Сегодня 21:26
    В Днепре мужчина систематически воровал камеры видеонаблюдения в подъезде

    В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.

    В Днепре закроют движение по перекрестку с просп. Леси Украины: как будет ездить транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 19:27
    В Днепре закроют движение по перекрестку с просп. Леси Украины: как будет ездить транспорт

    Это временно.

    Житель Кривого Рога 25 лет ездил с поддельным водительским удостоверением
    Новости Днепра
    Сегодня 18:42
    Житель Кривого Рога 25 лет ездил с поддельным водительским удостоверением

    В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.

    Последние новости

    С карты Днепропетровщины исчезли все названия с именем Горького и Маяковского
    С карты Днепропетровщины исчезли все названия с именем Горького и Маяковского

    Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.

    Сегодня 21:58
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина систематически воровал камеры видеонаблюдения в подъезде
    В Днепре мужчина систематически воровал камеры видеонаблюдения в подъезде

    В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.

    Сегодня 21:26
    1
    просмотров
    Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали
    Едва стоит на ногах: в Броварах пьяный председатель райсовета въехал в толпу – 4 человека пострадали

    В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.

    Сегодня 20:46
    3
    просмотров
    В Днепре закроют движение по перекрестку с просп. Леси Украины: как будет ездить транспорт
    В Днепре закроют движение по перекрестку с просп. Леси Украины: как будет ездить транспорт

    Это временно.

    Сегодня 19:27
    3
    просмотров
    Житель Кривого Рога 25 лет ездил с поддельным водительским удостоверением
    Житель Кривого Рога 25 лет ездил с поддельным водительским удостоверением

    В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.

    Сегодня 18:42
    1
    просмотров
    В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»
    В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»

    В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.

    Сегодня 17:47
    2
    просмотров
    Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат
    Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат

    Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа и он достиг пенсионного возраста, то на пенсию он сможет выйти только в 65 лет и сможет получать государственную социальную помощь, а не пенсию.

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою жену
    В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою жену

    Житель Днепра убил свою жену.

    Сегодня 17:01
    3
    просмотров
    Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области
    Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

    Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.

    Сегодня 16:25
    3
    просмотров
    В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)
    В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)

    В Днепре Новый мост застрял в пробках.

    Сегодня 15:49
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх