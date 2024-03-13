Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

Сегодня 14:46
просмотров

Более 20 лет в самом центре Днепра, в окружении новых зданий стоит фактически новострой-заброшка. Здание было возведено в начале 1980-х годов, но эксплуатировалось не долго и теперь «украшает» пустыми черными окнами улицу Шевченко.

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю неудачного бизнес-центра в самом сердце Днепра.

Большое семиэтажное здание оранжевого цвета было построено неподалеку от Кельнского бульвара в 1982 году. Принадлежит оно «Днепропетровскавтотранссервис» и первые годы эксплуатации именно там размещались сотрудники предприятия. Здание довольное большое – в нем более 3,3 тыс кв м. В 1990-х годов тут сдавались в аренду помещения.

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

Здание между улицей Сечевых Стрельцов и Екатеринославским бульваром было изначально построено с нарушениями. Уже в первые годы по его стенам пошли трещины и началась деформация конструкций.

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

В 2003 году его помещения опустели, все арендаторы выехали и с тех пор здание пустует. Постепенно в нем исчезли окна, двери. На стенах появились граффити, вокруг – все заросло кустами, появился мусор.

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

Долгое время здание было открытым для посторонних, туда зайти и прогуляться по разрушающимся этажам мог любой желающий. Коридоры заброшки использовали как туалет и как ночлежку. В 2021 году в помещении произошел масштабный пожар.

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

После этого входы и окна первых этажей наглухо закрыли листами железа чтобы никто не мог туда попасть.

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

В 2023 году оно было выставлено на продажу. Стартовая стоимость составила 5,2 млн грн, но в ходе торгов она выросла до 200 млн и 7-ми этажная заброшка была продана.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)Українська Новости Днепра про Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона
    Новости Днепра
    Сегодня 13:11
    В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона

    В Каменском на Днепропетровщине определились, когда хотят отключить отопление в…

    По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:48
    По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)

    Чего только не встретишь на улицах Днепра!

    Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:48
    Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)

    Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но…

    В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника
    Новости Днепра
    Сегодня 12:08
    В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

    В Днепре в помощи нуждается котик Мурчик, которого избили и…

    Последние новости

    Вновь возросло количество погибших в результате атаки на Кривой Рог
    Вновь возросло количество погибших в результате атаки на Кривой Рог

    В Кривом Роге возросло количество жертв в результате удара по жилым кварталам.

    Сегодня 13:43
    3
    просмотров
    В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона
    В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона

    В Каменском на Днепропетровщине определились, когда хотят отключить отопление в 2024 году.

    Сегодня 13:11
    10
    просмотров
    По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)
    По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)

    Чего только не встретишь на улицах Днепра!

    Сегодня 12:48
    7
    просмотров
    Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)
    Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)

    Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но редко меняет их суть. То, как они выглядели в первые сто лет после основания города можно увидеть только на фото. А то, что происходит на них часто остается постоянным и…

    Сегодня 12:48
    4
    просмотров
    В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника
    В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

    В Днепре в помощи нуждается котик Мурчик, которого избили и бросили умирать у помойки.

    Сегодня 12:08
    1
    просмотров
    С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы
    С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы

    С Днепра в марте будут курсировать дополнительные поезда в Ворохту.

    Сегодня 11:36
    2
    просмотров
    В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)
    В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)

    Вчера вечером россияне атаковали ракетами Кривой Рог.

    Сегодня 11:07
    7
    просмотров
    В Днепре после трех лет судов переквалифицировали дело женщины, убившей бывшего во время самообороны: что будет дальше
    В Днепре после трех лет судов переквалифицировали дело женщины, убившей бывшего во время самообороны: что будет дальше

    В Днепре третий год рассматривают дело Марины Полях, убившей своего бывшего во время самообороны.

    Сегодня 10:43
    2
    просмотров
    В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло
    В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло

    Вчера на этом жилмассиве также не было воды!

    Сегодня 09:00
    21
    просмотров
    В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса
    В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса

    Важная информация!

    Сегодня 08:00
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх