Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

Более 20 лет в самом центре Днепра, в окружении новых зданий стоит фактически новострой-заброшка. Здание было возведено в начале 1980-х годов, но эксплуатировалось не долго и теперь «украшает» пустыми черными окнами улицу Шевченко.

Журналисты dnepr.info узнали историю неудачного бизнес-центра в самом сердце Днепра.

Большое семиэтажное здание оранжевого цвета было построено неподалеку от Кельнского бульвара в 1982 году. Принадлежит оно «Днепропетровскавтотранссервис» и первые годы эксплуатации именно там размещались сотрудники предприятия. Здание довольное большое – в нем более 3,3 тыс кв м. В 1990-х годов тут сдавались в аренду помещения.

Здание между улицей Сечевых Стрельцов и Екатеринославским бульваром было изначально построено с нарушениями. Уже в первые годы по его стенам пошли трещины и началась деформация конструкций.

В 2003 году его помещения опустели, все арендаторы выехали и с тех пор здание пустует. Постепенно в нем исчезли окна, двери. На стенах появились граффити, вокруг – все заросло кустами, появился мусор.

Долгое время здание было открытым для посторонних, туда зайти и прогуляться по разрушающимся этажам мог любой желающий. Коридоры заброшки использовали как туалет и как ночлежку. В 2021 году в помещении произошел масштабный пожар.

После этого входы и окна первых этажей наглухо закрыли листами железа чтобы никто не мог туда попасть.

В 2023 году оно было выставлено на продажу. Стартовая стоимость составила 5,2 млн грн, но в ходе торгов она выросла до 200 млн и 7-ми этажная заброшка была продана.

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