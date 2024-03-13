Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Понад 20 років у самому центрі Дніпра, в оточенні нових будівель стоїть покинутий новобуд. Будівлю було зведено на початку 1980-х років, але експлуатувалася вона не довго і тепер «прикрашає» порожніми чорними вікнами вулицю Шевченка.

Журналісти dnepr.info дізналися історію невдалого «бізнес-центру» у самому серці Дніпра.

Великий семиповерховий будинок помаранчевого кольору був побудований неподалік Кельнського бульвару в 1982 році.

Належав він «Дніпропетровськавтотранссервіс» та перші роки експлуатації саме там розміщувалися співробітники підприємства. Будівля досить велика – в ній більше 3,3 тис кв м. У 1990-х років тут здавалися в оренду приміщення.

Будівля між вулицею Січових Стрільців та Катеринославським бульваром була з самого початку побудована з порушеннями. Вже в перші роки її стінами пішли тріщини і почалася деформація конструкцій.

2003 року її приміщення спорожніли, всі орендарі виїхали і з того часу будівля покинута. Поступово в ній зникли вікна, двері. На стінах з’явилися графіті, довкола – все заросло кущами, з’явилося сміття.

Довгий час колишній офісний центр був відкритим для сторонніх, туди зайти і прогулятися напівзруйнованими поверхами міг кожен охочий. Занедбані коридори використовували як туалет і як нічліжку.

У 2021 році в приміщенні сталася масштабна пожежа.

Після цього входи та вікна перших поверхів наглухо забили листами заліза, щоб ніхто не міг туди потрапити. 2023 року воно було виставлене на продаж. Стартова вартість склала 5,2 млн грн, але в ході торгів вона зросла до 200 млн і 7-ми поверхова будівля була продана.

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