Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Сьогодні 14:46
просмотров

Понад 20 років у самому центрі Дніпра, в оточенні нових будівель стоїть покинутий новобуд. Будівлю було зведено на початку 1980-х років, але експлуатувалася вона не довго і тепер «прикрашає» порожніми чорними вікнами вулицю Шевченка.

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися історію невдалого «бізнес-центру» у самому серці Дніпра.

Великий семиповерховий будинок помаранчевого кольору був побудований неподалік Кельнського бульвару в 1982 році.

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Належав він «Дніпропетровськавтотранссервіс» та перші роки експлуатації саме там розміщувалися співробітники підприємства. Будівля досить велика – в ній більше 3,3 тис кв м. У 1990-х років тут здавалися в оренду приміщення.

Будівля між вулицею Січових Стрільців та Катеринославським бульваром була з самого початку побудована з порушеннями. Вже в перші роки її стінами пішли тріщини і почалася деформація конструкцій.

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

2003 року її приміщення спорожніли, всі орендарі виїхали і з того часу будівля покинута. Поступово в ній зникли вікна, двері. На стінах з’явилися графіті, довкола – все заросло кущами, з’явилося сміття.

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Довгий час колишній офісний центр був відкритим для сторонніх, туди зайти і прогулятися напівзруйнованими поверхами міг кожен охочий. Занедбані коридори використовували як туалет і як нічліжку.

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

У 2021 році в приміщенні сталася масштабна пожежа.

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)

Після цього входи та вікна перших поверхів наглухо забили листами заліза, щоб ніхто не міг туди потрапити. 2023 року воно було виставлене на продаж. Стартова вартість склала 5,2 млн грн, але в ході торгів вона зросла до 200 млн і 7-ми поверхова будівля була продана.

Читайте також:

Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)Українська Новости Днепра про Будівля біля Кельнського бульвару в центрі Дніпра стоїть порожня понад 20 років: причина (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Малюк та Буданов – рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв”, – мер Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:36
    “Малюк та Буданов – рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв”, – мер Дніпра

    "Дякую, наші рожеві феї", - написав Філатов.

    У Дніпрі службовий пес допоміг розшукати зниклого 9-річного хлопчика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:52
    У Дніпрі службовий пес допоміг розшукати зниклого 9-річного хлопчика

    Дитину шукали близько години!

    В одному з міст Дніпропетровщини вже анонсували кінець опалювального сезону
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    В одному з міст Дніпропетровщини вже анонсували кінець опалювального сезону

    У Кам'янському на Дніпропетровщині визначилися, коли хочуть відключити опалення у…

    Вулицями Дніпра їздив рідкісний пенні-фартинг (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:48
    Вулицями Дніпра їздив рідкісний пенні-фартинг (ВІДЕО)

    Чого тільки не зустрінеш на вулицях Дніпра!

    Наверх