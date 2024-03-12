Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого здания.
Владельцем особняка был собственник кирпичного завода Фердинанд Андерегг. На улице Александровской в 1880- х годах он построил двухэтажный дом в стиле ренесанс с множеством колон, арок, статуй женщин на фасаде, с угловыми башнями.
До этого на месте особняка была первая губернская библиотека, но она сгорела, а участок выкупил владелец кирпичного завода. Несколько лет здание было самым высоким на всей улице.
Но прожил он в нем не долго. В 1904 году Андерегг продал дом Екатеринославскому уездному земству. Сам он уехал из города, но куда – никто не знает.
С 1933 года в здании размещался городской кожно-венерологический диспансер. В середине 2010-х годов старинный особняк был признан аварийным и диспансер перевели в другое помещение.
После Второй мировой войны особняк лишился угловой башни, статуй на фасаде, львов, которые украшали вход в здание.
Несколько лет помещение стояло закрытым и потихоньку разрушалось.
В 2017 году особняк реконструировали.
Был восстановлен интерьер и отреставрирована лепнина на потолках.
2018 году тут открылась епархия и церковь.
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