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Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

Сегодня 12:52
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Церковь в честь иконы Божьей Матери «Неожиданная радость» находится в самом центре Днепра – на одном из перекрестков улицы Сечевых Стрельцов. Располагается храм и епархия ПЦУ в одном из самых старых и необычных домов города – особняке Андерегга.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого здания.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

Владельцем особняка был собственник кирпичного завода Фердинанд Андерегг. На улице Александровской  в 1880- х годах он построил двухэтажный дом в стиле ренесанс с множеством колон, арок, статуй женщин на фасаде, с угловыми башнями.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

До этого на месте особняка была первая губернская библиотека, но она сгорела, а участок выкупил владелец кирпичного завода. Несколько лет здание было самым высоким на всей улице.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

 Но прожил он в нем не долго. В 1904 году Андерегг продал дом Екатеринославскому уездному земству. Сам он уехал из города, но куда – никто не знает.

С 1933 года в здании размещался городской кожно-венерологический диспансер. В середине 2010-х годов старинный особняк был признан аварийным и диспансер перевели в другое помещение.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

После Второй мировой войны особняк лишился угловой башни, статуй на фасаде, львов, которые украшали вход в здание.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

Несколько лет помещение стояло закрытым и потихоньку разрушалось.

Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре Днепра

В 2017 году особняк реконструировали.

Был восстановлен интерьер и отреставрирована лепнина на потолках.

2018 году тут открылась епархия и церковь.

 

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Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Особняк, кожвендиспансер и храм: история самого необычного дома в центре ДнепраРусский

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