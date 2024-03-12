Рельсы у самой воды: как 60 лет назад выглядела набережная Днепра (ФОТО)

В середине 1950-х годов по набережной частично проезжал железнодорожный состав, следующий по маршруту «Павловская Затока-Мандрыковка». С одной стороны от поезда были скалы, с другой – река. Но при строительстве набережной маршрут был отменен, а сама железнодорожная ветка наоборот – продлена.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядела набережная с рельсами на месте пешеходной части и зачем там вообще нужна была железнодорожная ветка.

Набережную в Днепре начали строить в 1960-х годах. Для намыва берега использовали шлаковые отвалы с разных городских заводов. «Насыпь» доставляли до места назначения по рельсам – железнодорожную ветку для этих целей проложили специально. Тут не курсировали поезда или электрички, рельсы предназначались для облегчения строительных работ.

После завершения работы рельсы демонтировали. Но в 2020 году в районе института физкультуры при установке рекламного щита откопали фрагмент железнодорожной ветки.

Старые фотографии дают возможность более детально рассмотреть, как выглядели рельсы на набережной. Известно, что рельсы убрали в самую последнюю очередь.

То есть, когда по набережной уже гуляли люди и полным ходом шло строительство жилмассива железнодорожная ветка все еще была проложена. Проходила она там, где сегодня находится пешеходная часть.

Проплывающие мимо на пароходах и «Метеорах» жители Днепра могли видеть очень необычную картину.

После окончания строительства, перед обустройством территории часть рельс убрали, а часть – просто закопали в землю.

Также в начале 1960-х годов в Днепре можно было увидеть не только рельсы на набережной, но и остатки деревянного моста – он сгорел в 1962 году.

фото: С. Головко, Greg Gregtsvik, группа «Ностальгия по Днепру»

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