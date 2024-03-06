Обзор кондитерских Днепра: где можно попробовать ледяной торт, а где – эклер с пеканом (ФОТО)

Еще немного прохладный, но уже весенний день или вечер – отличный повод зайти в кондитерскую не только на чашечку кофе или чая, но и попробовать различные десерты – сладкую выпечку, пирожные или кусочек торта. Во многих заведениях есть возможность взять сладости с собой и побаловать себя сладким дома или угостить близких.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 кондитерских Днепра, где можно попробовать необычные десерты.

Вариации шоколада

У «Львівській майстерні шоколаду» можно попробовать шоколад в самых разных вариациях: от конфет ручной работы до шоколадно-кофейных напитков и шоколадного фондю. Среди десертов тут представлены различные торты, пирожные и конечно же знаменитый «львовский сырник» с шоколадным соусом. Для тех, кто не любит кофе и шоколад тут подают какао в разных вариациях: с клубникой или перцем чили, а также большой выбор молочных коктейлей.

Побывать в мире шоколада в Днепре можно сразу по нескольким адресам: Короленко,3, Исполкомовская, 7, Яворницкого, 55 и нулевой уровень ТЦ «Мост-Сити».

Молочный и ледяной торты

DoubleDecker Cake & Coffee двухэтажная кондитерская находится на проспекте Яворницкого, 46. Тут можно попробовать как европейские, так и американские десерты: ледяной торт, безе с орехами, американское печенье, молочный торт. Запить все это можно не только лате, капучино или кофе, но и попробовать рокучино, матча капучино или облепиховый чай.

Необычный интерьер кафе часто становится «героем» фотосессий, которые тут устраивают посетители.

Эклеры с лавандой

Заведение, где можно не только полакомиться сладкими десертами, но и сделать большое количество фото для социальных сетей можно в кондитерской Lila Cake, что находится на проспекте Яворницкого, 67. Каждое пирожное тут выглядит как произведение искусства. Ассортимент заведения очень большой: от макарунсов до чизкейков и элекров. Тут есть пирожные со вкусами бабл-гам, лаванды, дор-блю, пекана.

Савоярди с облепихой

Кофейня-кондитерская Atelier№5 находится в старинном доме на улице Грушевского,4А. В оформлении интерьера были использованы светло-бежевые тона, а на высоких потолках можно увидеть необычные люстры из деревянных бусин в стиле начала прошлого века. На столах посетителей установлены свечи, а в зале большое количество зеркал. Среди фирменных блюд заведения – тарт с сыром и карамелью, грейпфрутом и розмарином и «Савоярди» с муссом из облепихи.

К сладкому тут подают не только кофе, но и лавандовый или апельсиновый раф, можно попробовать авторские чаи с вишней, малиной, клубникой, лаймом.

Трубочки и вупи-пай

Заведение с практически аналогичным названием – The Atelier находится на улице Европейская,30. Посетители кондитерской могут полакомиться конфетами ручной работы, брауни, пирожные Вупи, чизкейк, а также любимые многими трубочки со сгущенкой. Интерьер заведения выглядит очень стильно, несмотря на минимализм в оформлении.

Пироги с фруктами

Еще одна кондитерская на улице Грушевского,2 где можно попробовать различные пироги с фруктовыми начинками, рулеты, кексы, тарты, пирожные называется Beckerei. К сладкому тут предлагают кофе и чай в разных вариациях и разных вкусах. Чай в этом заведение знатоки этого напитка называют одним из лучших в городе.

Торт Рафаэлло

Заведение I fell city cafe находится на улице Королевы Елизаветы, 7. Среди разных десертов тут можно попробовать торт Рафаэлло, синабон с крем-сыром, пирожное вупи-пай красного цвета с масляным кремом. Для тех, кто не любит кофе тут подают оранж капучино, лате с карамелью, какао с маршмелоу, кокосовый Раф и другие. Дизайн интерьера простой, но в тоже время зал выглядит стильно.

Сладости в баночках

Одной из фишек кондитерской The Braun Family является десерт ромовая баба в сиропе, она подается в баночках и чизкейки в виде кусочков швейцарского сыра. Также тут можно попробовать различные киши и французские пироги, печенье, эклеры, макаронсы и тематические сладости к различным праздникам. Интерьер кондитерской оформлен в белых, светлых тонах, а посетителям заказы подаются в изящных тарелочках. Кондитерская находится на улице Староказацкой, 13.

Традиционные торты

Кофейня-кондитерская «Соленая карамель» находится на бульваре Кобзаря,2. Тут можно попробовать как традиционные торты типа «Прага», «Медовик» так и различные мусовые бисквиты со вкусом манго, кокосом и другими различными фруктами. Также тут можно попробовать различные вариации кофе и чаев. Заведение не большое, но интерьер выглядит очень уютно и тепло.

На заказ

Кондитерская Granaio на Троицкой,15 не традиционная кофейня-кондитерская, как предыдущие в нашем обзоре. Тут можно купить различные десерты или торты и забрать с собой. Тут предлагают десерты в стаканчиках, ягодные эклеры, зефир, кей-попсы, яблоки в карамели и фруктовые тарты.

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