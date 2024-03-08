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Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

Сегодня 15:15
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В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться до 17 числа. Гуляния длятся всю неделю. Наступает праздник за 49 дней до Пасхи. Масленица – праздник «плавающий», точной даты не имеет, а его наступление зависит от даты Светлого Воскресенья.

Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

Журналисты dnepr.info узнали, что значит этот праздник, каковы его запреты и традиции.

Название Масленица или Масляна произошло от названия главного блюда недели – блинов. По некоторым данным, Масленицу праздновали еще в языческие времена и посвящали ее богу Велесу.

Люди верили, что выполняя определенные ритуалы сочетающие в себе танцы и песни можно прогнать Зиму и призвать Весну. Праздновали Масленицу долго – 14 дней. Но с приходом христианства сократили до недели.

Интересно, что наши предки начинали готовится до Масленицы аж за две недели. У каждой из таких недель было свое «имя». Так, одна неделя называлась Всеядной – тогда верующим разрешалось есть все, что они хотели. Вторая неделя называлась Преступной или Рябой. В эту неделю разрешалось есть скоромное все дни, кроме среды и пятницы. Также на Преступную покупали для праздника сыр, сметану, украшали дома, поминали умерших родственников.

Традиции Масленицы по дням недели

Масленица празднуется 7 дней и на каждый из этих дней у наших предков были свои традиции. Неизменным оставалось одно – всю неделю устраивали застолья и ели блины с маслом. Суть этих застолий – наесться того, что нельзя будет ставить на стол во время следующего 40 дневного поста – молочных продуктов.

Помимо этого, все 7 дней девушки украшали палку-колодку чтобы она была максимально похожа на человека – такая традиция дала Масленице еще одно название – Колодий.

В первый день колоду наряжали, во второй – крестили, в третий – она жила, в четверг «умирала», в пятницу ее «хоронили», в субботу оплакивали, а в последний день гуляний – сжигали. Такой ритуал должен был забрать с собой все плохие, грустные и тяжелые мысли и проблемы.

Понедельник

Готовится к Масленицы начинают в воскресенье. В этот день не принято есть мясо или использовать масло для заправки еды. Следует отдать предпочтение яйцам и молочным продуктам. Но зато в понедельник принято организовывать большое застолье с обилием пищи – на столе обязательно должны были быть вареники, голубцы, запеканки и блины. Также было принято ставить тарелку с блинами на пороге у дома. Она предназначалась для умерших родственников. Считалось, что они тоже придут отведать лакомства.

Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

Вторник

Наши предки в этот день устраивали «смотрины» — родители девушек и парней ходили друг к другу в гости чтобы познакомиться и понять, стоит давать благословение на брак молодым или нет.

Среда

В среду в гости к девушке приходил будущий супруг и оставался на ужин. При этом теща должна была наготовить много блинов, специально для зятя. В процессе приготовления должен был участвовать и сам жених.

Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

Четверг

В этот день наши предки от семейных застолий переходили к уличным гуляниям. В четверг они не работали и выходили на улицы, играли в игры, устраивали танцы, концерты, катались на санях. Развлекались всеми возможными способами и не забывали угощаться блинами. В некоторых селах на центральных улицах были организованы большие столы, куда еду приносили хозяйки и потом все село угощалось.

Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

Пятница

В этот день мать невесты шла в гости к родителям жениха. По обычаям именно на пятый день Масленицы жених должен был организовать для нее праздничное застолье. В гости к будущему зятю теща шла с подругами и родными. Все блюда на стол должны были приготовить жених и невеста.

Суббота

В этот день девушка должна была созвать на праздничный стол всех сестер будущего мужа. Для застолья она самостоятельно должна была наготовить не только блинов, но и вареников с пампушками. Помимо этого, будущая невеста должна была приготовить подарки каждой сестре и таким образом задобрить ее. После застолья девушки гадали и устраивали танцы.

Воскресенье

В этот день не устраивали пышных гуляний, а с утра шли в церковь чтобы помолиться о тех кто жив и вспомнить усопших родственников. Последний день Масленицы называется Прощеное воскресенье – в этот день все друг у друга просят прощение. Не обходилось в этот день и без блинов на столе. После застолья все сжигали чучело. Также в этот день проводили помолвки и женились.

Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

Что нельзя делать на Масленицу

В последнюю неделю перед постом желательно исключить из рациона мясные продукты и не делать блины с мясом. Разрешается есть сыр, рыба. В эти дни запрещено сидеть дома – необходимо устраивать встречи и гулять.

 

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Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делатьУкраїнська Новости Днепра про Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делатьРусский

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