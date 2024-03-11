Оскар 2024: полный перечень победителей и трейлеры лучших фильмов

Журналисты dnepr.info собрали полный список победителей «Оскара».
Сразу 7 наград в этом году получил фильм «Оппенгеймер». Биографический триллер режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге американских писателей Кая Берда и Мартина Шервина: «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» рассказывает об основных событиях в жизни Оппенгеймера: учебу, испытания бомбы, послевоенные годы. В главных ролях Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни-младший. Премьера фильма состоялась летом 2023 года.
«Оппенгеймер» получил статуэтки в номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», а также «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана получил снявшийся в фильме Киллиан Мерфи, а награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Роберт Дауни-младший.
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Бедные-несчастные», а лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф. Она сыграла в фильме «Оставленные».
Награду в номинации «Лучший документальный фильм» получила работа украинского видеографа и военного журналиста Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». На протяжении первых 20 дней полномасштабного вторжения Чернов находился в городе и документировал все, что там происходило. Это первый «Оскар» для Украины.
Лучшим игровым короткометражным фильм стала работа под названием «Великолепная история Генри Шугара». Картина рассказывает о богатом человеке, который хочет развить в себе необычайные способности, чтобы научится мухлевать в азартных играх.
Статуэтку за лучшие визуальные эффекты забрал фильм «Годзилла: Минус один».
«Оскар» за лучший звук получил фильм «Зона интереса». Это историческая военная драма о Рудольфе Гессе – коменданте «Освенцима». Отличительной чертой фильма является то, что сам концлагерь в фильме не показан, но его можно услышать благодаря различным звукам. Также фильм победил в номинации «Лучшая картина на иностранном языке».
Лучшей работой художников-постановщиков признан фильм «Бедные-несчастные». Также этот фильм получил награду в номинации «Лучшие грим» и «Лучший дизайн костюмов». Картина – это свободная адаптация романа Асландера Грея.
«Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм получила картина «Мальчик и цапля» режиссера Хаяо Миядзаки. Сюжет рассказывает о мальчике, который обнаруживает заброшенную башню и с ее помощью попадает в фантастический мир с говорящей серой цаплей.
Награду в «разделе» короткометражных анимационных фильмов получила картина «Война окончилась».
Лучшим короткометражным документальным фильмом стала картина The last repair shop.
Лучший саунтрек
«Оскар» за лучшую песню «забрал» саунтрек к фильму «Барби» What Was I Made For исполнительницы Билли Айлиш.
А лучшей оригинальной музыкой к фильму стало сопрвождение картины «Американское чтиво». Эта же картина получила статуэтку в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
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