Кто такая Александра Рындовская: стала первой почетной гражданкой города, а ее могилу сравняли с землей

Звание «почетный гражданин Екатеринослава» в городе начали присваивать с 1860-х годов. Чести удостаивались жители, внесшие большой вклад в развитие города или улучшение условий для его жителей. Получить это звание могли горожане разных сословий. До 1915 года в Екатеринославе почетными гражданами стало около 15 человек, 4 из которых –женщины. Первой почетной гражданкой города стала Александра Рындовская.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, что она сделала для развития города.

Отец Александры Рындовской несмотря на дворянское звание был педагогом и в нашем городе занимал пост директора мужской классической гимназии. В 1843 году будущая почетная гражданка города поступила в Одесский институт благородных девиц. После его окончания вышла замуж и родила двух детей, которые через несколько лет умерли. К этому добавилось банкротство мужа и болезнь самой Рындовской.

Чтобы избавиться от грустных мыслей и найти силы для того, чтобы пережить смерть детей Рындовская директором первого женского училища Екатеринослава. Оно открылось в городе в 1865 году. В первый год в училище получали образование всего 64 ученицы, через 5 лет оно получило новый статус и название: Мариинская женская гимназия, а из семиклассного превратилось в восьмиклассное.

Все время и свои знания Александра Рындовская прикладывала к тому, чтобы организовать обучение как можно большего количества девочек – тут могли обучаться дети не только из богатых, но из бедных семей, где родители не могли оплатить обучение ребенка. Для них по инициативе Рындовской было создано Общество помощи ученицам гимназии. Ученицы изучали природоведение, географию, историю, педагогику, пение, танцы, иностранные языки, но важными предметами также было рукоделие, физика, математика. После окончания гимназии они могли работать домашними наставницами или учительницами.

Традиционно для тех времен, директор гимназии должен был жить в здании учебного заведения. Известно, что Рындовская сократила территорию своего жилья до минимума, а «лишние» комнаты отдала под классы.

Во время работы в гимназии она не только выполняла менеджерскую функцию и руководила педагогическим советом, но и составляла программы обучения, проводила бесплатные уроки французского языка, проводила собеседования с ученицами, собирала библиотеку.

В 1870-х годах она организовала «Общество попечительства о женском образовании». Вскоре на его базе была открыта бесплатная школа для женщин. К 1885 году на попечении общества были уже 2 школы, в которых обучалась четверть всех школьниц города. В школе было три отделения: белошвейное, вышивальное и модное.

Задачей общества было аккумулировать на счету деньги для работы школ. Это были пособия от города, губернского земства, от казны и различные пожертвования. С этих средств платилась зарплата учителям, содержались здания.

В 1881 году она организовала Народные чтения. За 11 последующих лет существования Народных чтений лекции прослушали почти 59 тыс горожан, всего было организовано 235 чтений.

К 1886 году в Мариинской гимназии обучались более 450 учениц, 30 из которых происходили из бедных семей и получали специальную стипендию для обучения. Позже в городе была основана стипендия имени Александры Рындовской, а ее портрет висел в зале городской управы.

За свою педагогическую и организаторскую деятельность Александра Рындовская получила звание почетной гражданки Екатеринослава.

За годы своей работы она сумела воспитать три поколения жительниц города, а также улучшить доступ к образованию девочкам из бедных семей. Работе с детьми Рындовская отдала 40 лет жизни.

Александра Рындовская умерла в 1905 году. Была похоронена на Екатерининском кладбище, но могила ее была уничтожена в 1930-х годах при строительстве стадиона «Металлург». В здании Мариинской гимназии, где она проработала несколько десятков лет, до сих пор находится учебное заведение, а в честь педагога на одной из стен здания установлена мемориальная табличка.

Также в городе с 2015 года существует улица, названная в честь Александры Рындовской.

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