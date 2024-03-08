В сети показали старые водонапорные башни на Победе в Днепре (ФОТО)

Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две загадочные цилиндрические постройки с круглой металлической крышей и как будто «вырезанными» окошками под ней. Они находятся за сеткой-забором и подойти к ним не просто, но возможно. Это доказали любители настенной «живописи» изрисовав «цилиндры» разными цветными надписями.

Журналисты dnepr.info узнали, что это за постройки и для чего они предназначались.

Две одинаковые цилиндрические башенки с железной крышей – это водонапорные башни. Их построили еще в середине 1930-х годов. Главное их было предназначение – снабжать водой паровозы, что находились на станции «Лоцманская».

Такие специальные инженерные сооружения строились в Днепре до середины прошлого века. Одна из таких башен находится у вокзала, другая – на территории студгородка ДИИТа, а из еще одной, что была в районе Городских дач – это современная Подстанция, в свое время был «сделан» ресторан. Сейчас здание заброшено.

Башни на Победе помогали доставлять воду по всей станции, в депо и мастерские, а также для жилых домов.

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