Какую компенсацию при увольнении можно получить в Днепре и в каких случаях ее выплатят

Выходное пособие при увольнении могут получить те сотрудники, которые были уволены с места работы в связи с сокращением штатов или по другим, не зависящим от них причин. В случаях, когда сотрудник уволился по собственному желанию или согласованию сторон претендовать на выходное пособие он не может.

Журналисты dnepr.info узнали, какие выплаты может получить сотрудник при увольнении и что для этого нужно.

Когда должны выплачивать пособие при увольнении

Сотруднику при увольнении должны выплатить выходное пособие в случае, когда трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя, если сотрудник отказался от перевода на работу в другую местность при релокации предприятия, сокращения штатов предприятия.

Выплаты при увольнении

В последний рабочий день уволенный сотрудник должен получить зарплату, если предусмотрено – то и выходное пособие, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.

Размер выходного пособия составляет не менее среднего месячного заработка. Точная сумма зависит от причины увольнения и стажа сотрудника.

Сколько можно получить за отпуск

Если до увольнения сотрудник не успех использовать свой отпуск или его часть. Посчитать сумму можно так: зарплата, начисленная работнику в 2023 году, делится на количество календарных дней в расчетном периоде. Таким образом можно получить средний заработок сотрудника за день.

Эту сумму и необходимо умножить на количество подлежащих оплате дней отпуска. Если сотрудник не ходил в отпуск несколько лет, то за каждый год сумма начисляется соответственно зарплате на то время.

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