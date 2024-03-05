Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны

Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.

Журналисты dnepr.info узнали, какая сумма будет выплачена в 2024 году и какие документы нужны для оформления выплат.

Кто может получить выплаты

Получить помощь на погребение в Украине во время военного положения могут те, кто организовал похороны. При этом не важно, где территориально был прописан умерший и организатор его похорон, и где собственно состоялись сами похороны.

Какие документы нужны

Для получения помощи на похороны от ПФУ организатору похорон необходимо предьявить паспорт гражданина Украины, свидетельство о смерти и написать заявление на получение помощи.

Для получения выплат необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Сумма выплат

Если умер пенсионер – организатору похорон будут выплачена его двухмесячная пенсия.

Если умерший не достиг пенсионного возраста и при этом не работал и не был зарегистрирован в центре занятости, то размер выплат на погребение эквивалентен прожиточному минимуму.

Если умер работающий человек, он был оформлен на работе и платил единый социальный взнос, то тем, кто его похоронил, полагается помощь – 4,1 тыс грн. Размер ее не меняется с начала военного положения.

Средства будут перечислены на банковский счет организатора похорон.

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